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В Первомайском акимиате состоялось плановое совещание

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- Айжан Мамбеталиева
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Глава района Максатбек Сазыкулов с заместителями, руководителями районных служб, подразделений и МТУ обсудили ряд приоритетных задач.

Рассмотрены вопросы о проводимой работе по предотвращению незаконной торговле, о проведении поливных работ, общественно-политической ситуации.

За 5 месяцев проведено 85 рейдов, по итогам закрыто более 50 незаконных торговых точек, составлен 21 протокол и наложены штрафы на сумму 70 тысяч сомов. Вместе с этим в рамках наведения порядка на территории центральной площади Ала-Тоо и бульвара Эркиндик ликвидировано 30 торговых точек, изъято 9 холодильников по продаже мороженого и напитков, 4 силомера и 20 деревянных игровых конструкций.

По информации МП "Бишкекзеленхоз", на территории района полив охватывает площадь более 60 гектар, из них 46,3 гектара орошаются канавами, а 16 гектаров скважинами. Также порядка 22 900 квадратных метров полив осуществляется 4 единицами спецмашин.

РОВД района сообщили, что за общественно-политической ситуацией следят более 70 сотрудников милиции, ведется постоянный мониторинг обстановки в жилых массивах. Также обеспечивается общественный порядок и безопасность во время проведения различных митингов, пикетов и массовых мероприятий.

По итогам совещания составлен протокол с указанием соответствующих поручений службам района.


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URL: https://www.vb.kg/419773
Теги:
мэрия, Первомайский район, Бишкек
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