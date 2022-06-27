В Первомайском акимиате состоялось плановое совещание

Глава района Максатбек Сазыкулов с заместителями, руководителями районных служб, подразделений и МТУ обсудили ряд приоритетных задач.

Рассмотрены вопросы о проводимой работе по предотвращению незаконной торговле, о проведении поливных работ, общественно-политической ситуации.

За 5 месяцев проведено 85 рейдов, по итогам закрыто более 50 незаконных торговых точек, составлен 21 протокол и наложены штрафы на сумму 70 тысяч сомов. Вместе с этим в рамках наведения порядка на территории центральной площади Ала-Тоо и бульвара Эркиндик ликвидировано 30 торговых точек, изъято 9 холодильников по продаже мороженого и напитков, 4 силомера и 20 деревянных игровых конструкций.

По информации МП "Бишкекзеленхоз", на территории района полив охватывает площадь более 60 гектар, из них 46,3 гектара орошаются канавами, а 16 гектаров скважинами. Также порядка 22 900 квадратных метров полив осуществляется 4 единицами спецмашин.

РОВД района сообщили, что за общественно-политической ситуацией следят более 70 сотрудников милиции, ведется постоянный мониторинг обстановки в жилых массивах. Также обеспечивается общественный порядок и безопасность во время проведения различных митингов, пикетов и массовых мероприятий.

По итогам совещания составлен протокол с указанием соответствующих поручений службам района.