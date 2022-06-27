В РУПОИ представители "МЕТИЗ" провели мастер-класс

В Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики состоялся обмен опытом между протезно-техническим персоналом и представителями российской компании "МЕТИЗ" по работе на аппарате для сборки протезов "Лазерная платформа". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На протяжении нескольких лет сотрудниками РУПОИ на лазерной платформе проводиться измерение лазером и определения качества сборки протезов, исключающим ошибки и брак.

С помощью данного прибора протезники Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий быстро и точно определяют положение линии центра тяжести тела. Также лазерным лучом можно смещать, создавая таким образом возможность проверки непосредственно на пациенте его осанки или статического положения ортопедических лечебных и вспомогательных средств.