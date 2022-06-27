Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров проинспектировал работу городских служб

Градоначальник и вице-мэр по ЖКХ Олег Попиков ознакомились с процессом строительства парка "Балалык". Там сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" установили поливочную систему, обустроили и разровняли почву для дальнейшего озеленения и разработали ландшафтный дизайн парка. Скоро в парке появятся новые тротуары и фонтан.

Общая площадь парка 10 гектаров, большая часть которого состоит из зеленых зон.

Далее побывали в сквере имени Т. Турсунбаевой. В зоне отдыха муниципальное предприятие "Бишкексвет" установило фонари в пушкинском стиле. Внешне они выглядят совсем как в прошлом веке, а вот начинка у них уже современная и энергосберегающая. Эти светильники - светодиодные, они будут освещать сквер по всем стандартам и в то же время экономить электроэнергию.

Инспекция завершилась на улице Горького, где в качестве экспериментального участка выбран небольшой отрезок. Там городские службы заняты реконструкцией тротуара с обустройством ирригации с использованием пластиковых труб и установкой бордюров из асфальтобетона.