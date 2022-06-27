Бишкекчанин продал чужую машину, предупредив покупателей, что она чужая

Бишкекчанин Л.А.Ю еще в мае 2018 года взял у другого гражданина в аренду легковушку марки "Хонда-Фит". Собирался на ней таксовать и ежемесячно отдавать владельцу автомобиля 20 тысяч сомов. Заключили договор, владелец получил первые 20 тысяч...

А потом арендатор скрылся и перестал отвечать на телефонные звонки.

Л.А.Ю. был объявлен в розыск и в прошлом году задержан при проверке документов в России, где он к тому времени устроился работать водителем такси.

Задержанный полностью признал вину и рассказал, что не хотел никого обманывать, но сначала у него умерла мать, потом – новорожденный ребенок. Похороны и поминки потребовали больших материальных затрат, а денег не было. Тогда Л.А.Ю. решил продать чужую машину.

Как ему удалось ее продать? По документам не он хозяин машины, у него даже генеральной доверенности от владельца нет.

Л.А.Ю говорит, что честно признался покупателям, что автомобиль чужой, что документов на него нет... Покупателей это не смутило. Заплатили Л.А.Ю. 2 с лишним тысячи долларов и уехали на чужом авто. Их лиц, а тем более фамилий арендатор не запомнил.

Продав машину, Л.А.Ю. стал скрываться от владельца "Фита", а затем уехал из страны. Сначала в Узбекистан, потом в Казахстан, а оттуда – в Россию, где устроился работать в фирму "Яндекс-такси".

Свердловский районный суд назначил Л.А.Ю наказание в виде трех лет лишения свободы. Бишкекский городской суд отправил дело на новое рассмотрение, отметив, что надо учесть и всесторонне проанализировать все обстоятельства этого невольного преступления.