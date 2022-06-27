На аттестацию директоров школ нужно смотреть с точки зрения нацбезопасности

На аттестацию директоров школ нужно смотреть с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Такого мнения придерживается политолог Марс Сариев. Он пояснил vb.kg свой взгляд на новый законопроект "Об образовании".

В начале июня Министерство образования и науки представило общественности проект закона "Об образовании". Над документом специалисты МОиН трудились больше года. Ранее министерство даже организовало сбор и обсуждения предложений к проекту закона.

Один из пунктов законопроекта - конкурсный отбор директоров школ. Таким образом отбирать планируют также заведующих детских садов и руководителей профессиональных лицеев. Предлагается также аккредитовать сами учебные заведения.

Вопрос конкурсного отбора директоров, их аттестации вызвал в обществе много споров. Политолог Марс Сариев считает данную инициативу очень своевременной.

"Нам – людям, окончившим школу в советское время, есть с чем сравнивать. Мы знаем, как учили раньше, и видим, как учатся уже наши дети. Уровень образования в Кыргызстане, к сожалению, стремительно падает. Я думаю, что системы ЕГЭ (Единого государственного экзамена), ОРТ (Общереспубликанского тестирования) нанесли очень большой ущерб образованию", - говорит эксперт.

По мнению Сариева, аттестация директоров школ важна. И тому есть несколько причин.

"Вы наверняка заметили, что турецкие вузы и начальные учебные заведения, работающие в нашей стране, переманили к себе лучшие кадры. Они собрали все "сливки". Не думайте, что в турецких вузах преподают турецкие специалисты. Туда ушли наши же сильные специалисты, самая качественная часть преподавательского состава из кыргызских школ, вузов. Те, кто не уехал из страны, уходят работать в турецкие, американские учебные заведения. Идут туда, где больше платят. Рыночные отношения привели к тому, что наши школы очень сильно обеднели", - продолжает Марс Сариев.

Свою роль играют и так называемые клановые отношения.

"Мы живем в кланово-корпоративном азиатском обществе. Здесь очень быстро складываются клановые отношения. Есть директора школ, которые десятилетиями сидят на одном месте, и школа превращается для них в источник дохода, в бизнес. Подтягиваются родственники. Образуется некая мафия. И это вредит образованию", - добавляет Сариев.

По словам эксперта, на переаттестацию директоров и преподавателей нужно смотреть с точки зрения обеспечения национальной безопасности.

"В последнее время растет роль ислама, и мы вообще можем потерять светский облик. Это очень серьезно. Поэтому аттестация нужна. И она не должна быть разовым мероприятием. Нужен системный подход. Бисмарк говорил, что войны выигрывают не генералы, а школьные учителя. Преподаватели формируют мировоззрение детей - будущих членов общества. Если мы не будем ничего делать, то Кыргызстан в скором времени может рухнуть в средневековье", - заключает политолог.