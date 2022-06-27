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ПМ "Тазалык" приобрело новые конусные контейнеры

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- Айжан Мамбеталиева
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В связи с увеличением абонентской базы муниципальное предприятие "Тазалык" приобрело новые конусные контейнеры на средства из хозрасчетной деятельности.

Чтобы поддержать отечественное производство закупили 100 контейнеров у местного завода. Эти контейнеры планируется поставить на тех участках, где старые пришли в негодность. Однако будет рассмотрен и вопрос ремонта некоторых существующих контейнеров для дальнейшего пользования.

Для сохранения качества контейнеров нельзя передвигать их, поджигать мусор внутри, выбрасывать строительный мусор, горящую золу.


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URL: https://www.vb.kg/419786
Теги:
мусор, Бишкек, Тазалык
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