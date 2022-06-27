В Индии тигр убил мужчину, незаконно косившего траву в заповеднике

В Индии тигр убил мужчину, который незаконно косил траву на территории заповедника. Об этом сообщает Hindustan Times.

57-летний селянин отправился на сенокос. Косить траву он решил на территории охраняемого заповедника Катарниагхат, где законом категорически запрещено любое использование внутренних земель в личных целях.

Через некоторое время к индийцу подкрался тигр и набросился на него. Мужчина получил тяжелые увечья. В больницу его доставили сотрудники национального парка. Мужчину опознали как Гханшьяму из деревни Бхартапур. К сожалению, вскоре он скончался.

Начальник местного Департамента охраны лесного хозяйства заявил, что, хотя действия погибшего являлись преступлением, подпадающим под статью уголовного кодекса, его семья все равно получит компенсацию.