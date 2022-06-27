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Выявлен канал контрабандного ввоза лекарственных препаратов в КР

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- Жан Алиев
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ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности 26 июня на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка - автодорожный" при попытке незаконного ввоза медикаментов была задержана автомашина марки "Мерседес-Бенц" под управлением гражданина КР А.Б.А.

В ходе досмотра были обнаружены медикаменты в количестве 28 коробок, укрытые домашними вещами. При этом на указанный вид товара отсутствовали соответствующие документы, а также не были соблюдены обязательные условия транспортировки медикаментов.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников данного противоправного деяния и определение суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых отчислений.


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URL: https://www.vb.kg/419791
Теги:
контрабанда, лекарства, Кыргызстан
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