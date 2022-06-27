Выявлен канал контрабандного ввоза лекарственных препаратов в КР

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности 26 июня на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка - автодорожный" при попытке незаконного ввоза медикаментов была задержана автомашина марки "Мерседес-Бенц" под управлением гражданина КР А.Б.А.

В ходе досмотра были обнаружены медикаменты в количестве 28 коробок, укрытые домашними вещами. При этом на указанный вид товара отсутствовали соответствующие документы, а также не были соблюдены обязательные условия транспортировки медикаментов.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников данного противоправного деяния и определение суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых отчислений.