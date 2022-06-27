Дастан Бекешев предлагает создать в КР институт финансового омбудсмена

В 2025 году в Кыргызстане может появиться финансовый омбудсмен, сообщил в своем Telegram-канале депутат Дастан Бекешев.

Он рассказал, что сегодня на заседании комитета по бюджету будет рассматриваться законопроект о Нацбанке и банковской деятельности. Депутат сделал ряд предложений, главным из которых является внедрение с 1 января 2025 года института финансового примирителя.

"Финансовый омбудсмен нужен сегодня, так как банки в последнее время грешат начислением лишних комиссий, снятием со счета, нерыночной конвертацией валют, а еще растет процент заемщиков, неспособных выплатить кредиты", - прокомментировал депутат.

Бекешев подчеркнул, что работу финансового омбудсмена нужно финансировать, и поэтому создание такого института предложил перенести на 2025 год.