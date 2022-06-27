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По факту вымогательства с поличным задержан лжесотрудник АКС ГКНБ

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- Жан Алиев
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24 июня 2022 года в ходе ОРМ в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по статье 343, части 1 ("Вымогательство взятки") УК КР, сотрудниками ГКНБ КР с поличным при получении взятки в сумме 14000 (четырнадцать тысяч) сомов из вымогаемых 1500 долларов, задержан лжесотрудник АКС ГКНБ КР И.Ы.А.

В ходе личного обыска было обнаружено служебное удостоверение Антикоррупицонной службы ГКНБ КР за №000479, выданное на имя гражданина КР С.Н.К.

24 июня в ГКНБ КР с заявлением обратились граждане КР А.Т., имам мечети "Жума" села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области и главный имам Атабековского айылного аймака Сузакского района М.И. с просьбой принять меры в отношении сотрудника ГКНБ КР, который 24 июня 2022 года в ходе разговора показав служебное удостоверение, представился сотрудником ГКНБ КР и под предлогом оказания помощи его больной дочери стал требовать у А.Т. и М.И. средства в размере 1500 долларов.

На сегодня И.Ы.А в порядке статьи 96 УПК КР был задержан и водворен в СИЗО СИН при МЮ КР города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/419800
Теги:
ГКНБ, Ош, Кыргызстан
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