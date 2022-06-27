Шентоп: ФЕТО пытается подорвать отношения Турции с другими странами

Председатель Великого Национального Собрания Турции господин Мустафа Шентоп прибыл с визитом в город Чолпон-Ата Кыргызской Республики для участия в 11-м Пленарном заседании парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА), которое проходило в период с 23 по 24 июня. В рамках своего визита Мустафа Шентоп встретился с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.

Шентоп, во время встреч, акцентируя внимание на проблеме террористической организации Фетуллах/Параллельной Государственной Структуры (FETÖ/PYD), в своем выступлении на 11-м Пленарном Заседании ТЮРКПА обратил внимание на следующие моменты:

"ФЕТО/ПДЙ - террористическая организация, которая злоупотребляет нашими концепциями и ценностями, прикрываясь образованием и хизметом, искажает убеждения, чувства и мировоззрение молодых людей в своих тайных целях.

Эта террористическая организация представляет угрозу не только для Турции. Это угроза социальной структуре, общественному миру, государтсвенной службе и демократии во всех странах, где она действует. Поэтому против этой предательской организации, которая превратила религию и образование в инструмент насилия и злоупотребления, мы все должны быть бдительными, осторожными и должны сотрудничать.

Во время попытки государственного переворота ФЕТО в 2016 году на здание Великого Национального собрания Турции было сброшено 3 бомбы. Судом было установлено из радиозаписей лётчиков, что бомбы были сброшены по приказу директоров и учителей школ и колледжей, которым были доверены дети.

Турция, будет продолжать борьбу с этой вероломной террористической организацией Феттуллахистов, которая угрожает жизням наших граждан, нашей демократии, независимости и нашему будущему, и мы будем продолжать нашу борьбу, пока не уничтожим эту структуру во всем мире. Это решимость государства, это государственное решение".

Шентоп также выразил обеспокоенность по поводу опасности ФЕТО/ПДЙ на встрече с Президентом г-ом Жапаровым. В ходе встречи Шентоп проинформировал г-на Жапарова о предательской попытке переворота ФЕТО 15 июля и деятельности ФЕТО в других странах, а также заявил, что многие страны передали учреждения ФЕТО Турции.

Объясняя, что ФЕТО представляет угрозу национальной безопасности всех стран, в которых они развили деятельность, Шентоп отметил, что он предупредил дружественные и братские страны, которые он посетил, об опасности ФЕТО.

Председатель Великого Национального Собрания Турции Шентоп на встрече с г-ном Жапаровым заявил, что ФЕТО нарушила отношения Турции со странами, в которых развита их деятельность, подчеркнув, что прекращение деятельности ФЕТО в Кыргызстане является необходимостью выражения дружбы.

Председатель Великого Национального Собрания Турции Шентоп в своем заявлении новостному каналу "А Хабер" относительно своих встреч в Кыргызстане использовал следующие выражения:

"ФЕТО ведет деятельность во многих странах за пределами Турции. Большинство из них были прекращены. Но есть места, где они до сих пор продолжают свою деятельность. К сожалению, ФЕТО ведет свою деятельность в некотрых дружественных странах. Во время встреч мы передали наши взгляды относительно ФЕТО.

"ФЕТО представляет угрозу национальной безопасности Турции. Турция продолжает преодолевать эти проблемы. Наши требования касательно ФЕТО к дружественным странам не ради себя. Мы не хотим, чтобы подобные проблемы возникли в братских странах.

ФЕТО стремится подорвать отношения между Турцией и той страной, где проводит свою деятельность. Мы слышали, что в рамках семинара, проведенного в Кыргызско-Турецком Университете "Манас" на тему ФЕТО, было проведено служебное расследование относительно некоторых руководителей университета. Мы также узнали, что были сделаны попытки препятствовать работе университета. ФЕТО пытается создать негативную картину наших отношений.

ФЕТО может со временем стать национальным риском для тех стран, где он существует. ФЕТО пытается отравить существующие отношения Турции с другими странами. Мы высказались по этому поводу и сделали свои предупреждения. Мы считаем, что наши предупреждения принесут пользу".