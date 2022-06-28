В Нацкомплексе "Манас Ордо" выявлены нарушения на 20 миллионов сомов

Внутренним аудитом Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики проведена проверка в Кыргызском национальном комплексе "Манас Ордо", по результатам которого выявлены грубые финансовые нарушения. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Уточняется, что, согласно аудиторскому заключению за 2020 по 2021 год, за счет средств республиканского бюджета, а также специального счета работникам данного учреждения необоснованно начислены и произведены выплаты в качестве материальной помощи, премии, излишне отпускных, выслуги лет, надбавки за вредность без протокола обследования рабочего места.

Также выявлены финансовые нарушения по тендерным закупкам, уплате за электроэнергию, нецелевое использование денежных средств, выделенных из Резервного фонда президента КР и спонсорского взноса на приобретение автотранспортных средств для нужд Кыргызского национального комплекса "Манас Ордо".

В результате ответственными лицами комплекса "Манас Ордо" необоснованно израсходованы денежные средства на общую сумму 20 миллионов 659 тысяч 300 сомов.

По данному факту прокуратурой Таласской области возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса и проводится расследование.