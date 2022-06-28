Минсельхоз: Подача воды на орошение полей составила 88 процентов

Служба водных ресурсов Министерства сельского хозяйства КР сообщает, что подача воды на орошение осуществляется строго по плану.
По данным на 27 июня 2022 года, всего по республике при плане 2583,4 миллиона куб.м фактическая водоподача на орошение составила 2261,1 миллиона куб.м, или 88 процентов. При плане 1719 тысяч га фактически полито 1445 тысяч га, или 85 процентов.
В разрезе по областям:
- в Баткенской области при плане 218,03 миллиона куб.м водоподача на орошение составила 240,9 миллиона куб.м, или 110 процентов. При плане 170 тысяч га фактически полито 161,5 тысячи га, или 95 процентов;
- в Ошской области при плане 485,28 миллиона куб.м водоподача на орошение составила 376,8 миллиона куб.м, или 78 процентов. При плане 330,4 тысячи га фактически полито 257,5 тысячи га, или 78 процентов;
- в Джалал-Абадской области при плане 403,3 миллиона куб.м водоподача на орошение составила 376,2 миллиона куб.м, или 93 процента. При плане 255,3 тысячи га фактически полито 232,4 тысячи га, или 91 процента;
- в Иссык-Кульской области при плане 244,7 миллиона куб.м водоподача на орошение составила 224,1 миллиона куб.м, или 92 процента. Поданной водой при плане 171,9 тысячи га фактически полито 154,3 тысячи га, или 90 процентов;
- в Нарынский области при плане 336,1 миллиона куб.м водоподача на орошение составила 240,8 миллиона куб.м, или 72 процента. При плане 193 тысячи га фактически полито 126,3 тысячи га, или 65 процентов;
- в Чуйский области при плане 592,66 миллиона куб.м водоподача на орошение составила 537 миллионов куб.м, или 91 процент. При плане 437,2 тысячи га фактически полито 381,9 тысячи га, или 87 процентов;
- в Таласский области при плане 303,4 миллиона куб.м водоподача на орошение составила 265,3 миллиона куб.м, или 87 процентов. При плане 161,2 тысячи га фактически полито 131,1 тысячи га, или 81 процент.