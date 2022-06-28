Минсельхоз: Подача воды на орошение полей составила 88 процентов

Служба водных ресурсов Министерства сельского хозяйства КР сообщает, что подача воды на орошение осуществляется строго по плану.

По данным на 27 июня 2022 года, всего по республике при плане 2583,4 миллиона куб.м фактическая водоподача на орошение составила 2261,1 миллиона куб.м, или 88 процентов. При плане 1719 тысяч га фактически полито 1445 тысяч га, или 85 процентов.

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