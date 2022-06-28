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Кыргызский фильм "Шамбала" 30 июня покажут в Париже

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- Анастасия Карелина
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Фильм "Шамбала" Артыкпая Суюндукова 30 июня покажут в Париже. Об этом сообщается на странице Французско-Кыргызской Ассоциации Искусства, Культуры и Дружбы (ACAFK) в социальной сети Facebook.

Кинопоказ организован в партнерстве с Посольством Кыргызской Республики во Франции.

Фильм "Шамбала" был снят в 2020 году на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева при участии киностудии "Айтыш-фильм". В основе картины повесть Чингиза Айтматова "Белый пароход". Написал сценарий и поставил ленту Артыкпай Суюндуков. Работали на фильме операторы-постановщики: Акжол Бекболотов и Мурат Алиев. Художник-постановщик фильма - Толгобек Койчуманов.

Планируется, что зрителям "Шамбалу" представит сам режиссер.

Показ состоится в кинотеатре Линкольн. Начало сеанса в 19 часов.


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URL: https://www.vb.kg/419813
Теги:
кино, Франция, Кыргызфильм, Чингиз Айтматов
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