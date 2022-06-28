Директора школ просят оштрафовать на 1 миллиард сомов Балбака Тулобаева

Около 50 директоров столичных школ требуют оштрафовать депутата ЖК Балбака Тулобаева на миллиард сомов и привлечь его к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Ассоциации директоров общеобразовательных школ и дошкольных заведений и иных образовательных учреждений КР.

Руководители учебных заведений столицы написали жалобу на имя спикера ЖК на голословные и заведомо ложные обвинения со стороны депутата Жогорку Кенеша из фракции "Ынтымак" Балбака Тулобаева. Нардеп безосновательно обвинил педагогов в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

17 мая 2022 года на круглом столе "Образование и национальная безопасность", который проходил в зале заседания ЖК, председательствовавший на нем депутат парламента Балбак Тулобаев заявил, что в год около 20 миллионов долларов в виде взяток идет в карманы директоров школ Бишкека. То есть якобы с каждого ребенка за зачисление берут по 500 долларов.

"Если депутат ЖК выступает с такими серьезными обвинениями и указывает на конкретные размеры взяток, которые идут за зачисление в школу детей, значит, он располагает неопровержимыми доказательствами, и следовательно он, как должностное лицо, должен в порядке статьи 149 Уголовно-процессуального кодекса КР письменно или устно обратиться с заявлением о совершенных преступлениях. Своими высказываниями депутат от фракции "Ынтымак" Балбак Тулобаев фактически обвинил директоров в коррупции, в вымогательстве взяток, совершенными в особо крупном размере. Почему тогда он не направил соответствующие заявления и материалы в правоохранительные органы? Ведь он был мэром г. Бишкека! Его высказываниям нет оснований не доверять. В противном случае его действия могут быть квалифицированы как укрывательство особо тяжкого преступления по ч. 2 ст. 367 УК КР!" - пишут в заявлении руководители столичных школ.

На основании изложенного педагоги просят руководство страны привлечь Тулобаева по пункту 1 части 2 статьи 363 Уголовного кодекса КР ("Заведомо ложное сообщение о совершении преступлении").

Также учителя просят взыскать с Тулобаева в пользу управления образования мэрии города Бишкека моральный вред в размере более 1 миллиарда сомов (20 миллионов долларов, по курсу 1 доллар=80 сомов) для строительства более 20 новых школ в городе Бишкеке.

"Таким образом, Тулобаев все-таки принесет пользу Бишкеку", - говорится в сообщении.