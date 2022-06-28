Что известно о новом замминистра юстиции?

27 июня 2022 года коллективу Министерства юстиции представлен новый заместитель министра Талантбек Бекташов.

Бекташов Талантбек Изатиллаевич родился в 1986 году.

Образование высшее юридическое.

Ранее работал заведующим отделом - заместителем начальника управления администрации президента КР в отделе правового обеспечения президента и кабинета министров управления правового обеспечения президента и кабинета министров, в аппарате правительства в отделе правовой экспертизы, Министерстве юстиции КР в отделе по разработке проектов НПА и выработки политики в сферах регистрации населения.

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