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Что известно о новом замминистра юстиции?

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- Канат Кожоев
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27 июня 2022 года коллективу Министерства юстиции представлен новый заместитель министра Талантбек Бекташов.

Бекташов Талантбек Изатиллаевич родился в 1986 году.

Образование высшее юридическое.

Ранее работал заведующим отделом - заместителем начальника управления администрации президента КР в отделе правового обеспечения президента и кабинета министров управления правового обеспечения президента и кабинета министров, в аппарате правительства в отделе правовой экспертизы, Министерстве юстиции КР в отделе по разработке проектов НПА и выработки политики в сферах регистрации населения.

Дополнительная информация в приложении.


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URL: https://www.vb.kg/419816
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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