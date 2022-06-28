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Западные политики живут на семь лет дольше своих избирателей

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- Асия Канаева
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Британские и австралийские ученые сравнили продолжительность жизни политиков 11 развитых западных стран и их населения. Самый большой разрыв оказался в США. Там политики живут на семь лет дольше, чем их избиратели. Это свидетельствует о социально-экономическом неравенстве. Об этом сообщает Naked Science.

Ученые собрали данные по Австралии, Австрии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландам, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США. Период исследования: с 1816 по 2017 годы.

Всего ученые проанализировали продолжительность жизни 57 561 политика (40 637 из них уже умерли). Показатели сравнили с аналогичными данными всего населения в конкретные временные промежутки.

"Во всех странах наблюдались заметные и устойчивые закономерности. Мы выяснили, что нынешние политики имеют более низкий уровень смертности, чем население в целом - как в относительном, так и в абсолютном выражении. Различия значительно усилились во второй половине XX века", - пояснили ученые.

Оказалось, что минимальный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни политиков и обычных граждан в Швейцарии - три года. Максимальный разрыв в США - семь лет.

До пандемии разрыв сокращался - продолжительность жизни населения росла быстрее, чем у политиков. Но после 2019 года этот показатель упал.

Ученые подчеркивают, что распространять данные выводы на развивающиеся страны с низким уровнем доходом нельзя.


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URL: https://www.vb.kg/419817
Теги:
Австралия, Великобритания, в мире
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