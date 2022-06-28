Иран подал заявку на вступление в БРИКС

Иран подал заявку на вступление в группу стран с развивающейся экономикой, известную как БРИКС, сообщает Reuters.

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что членство Ирана в группе БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, приведет к дополнительным выгодам для обеих сторон.

Ранее власти Ирана предложили России шаги для противостояния американским санкциям и сотрудничеству в нынешних условиях. Тогда замглавы Центробанка Исламской Республики по международным делам Мохсен Карими заявил, что Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне.

В частности, Карими рассказал о перспективах торговли между странами в национальных валютах.

"Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах", - отметил он.

Западные страны ввели ограничения против Тегерана более 40 лет назад, и за это время страна переориентировалась на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом Иран участвует в международной торговле, сотрудничая с азиатскими странами, в частности с Китаем.