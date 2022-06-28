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Глава ВС потребовал от судей Ошской области тщательнее рассматривать дела

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- Канат Кожоев
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Сегодня, 28 июня 2022 года, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков провел совещание с председателями и судьями местных судов в Ошском областном суде.

По прибытии в Ошский областной суд председатель ознакомился с функционированием автоматизированной информационной системы "Суд", программой, осуществляющей аудио- и видеозапись судебных заседаний и программой, отвечающей за равномерное распределение дел между судьями.

После осмотра здания суда, служебных помещений, состояния архива и знакомства с коллективом Замирбек Базарбеков провел совещание.

Замирбек Базарбеков подчеркнул, что переведенные судьи должны своевременно рассматривать дела и принимать справедливые, обоснованные и законные решения.

"Есть факты, когда в приговорах и постановлениях в нарушение статьи 88 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики не указывали, изъяты ли доказательства в пользу государства или возвращены собственнику. Также имели место случаи, когда приговоры по делам об изнасилованиях несовершеннолетних были вынесены с нарушениями Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Кыргызской Республик. Подобные ошибки недопустимы. Требую тщательно рассматривать каждое дело и принимать законные решения", - сказал председатель.

В Ошский областной суд ротировано 13 судей из города Бишкека, Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областей.

Затем председатель ознакомился с деятельностью Административного суда Ошской области, расположенного на третьем этаже административного здания. Председатель данного суда Дамир Суйуналиев был ротирован из Таласского городского суда. Он рассказал о нехватке кадров в судебном органе.

Отмечаем, что в данном суде трудятся 12 работников аппарата суда.


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URL: https://www.vb.kg/419820
Теги:
Верховный суд, Ошская область, суд, Кыргызстан
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