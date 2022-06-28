На Иссык-Куле для туристов работают круглосуточные кол-центры на 4-х языках

Во время летнего туристического сезона на Иссык-Куле работают круглосуточные кол–центры туристической милиции на 4 языках: английском, турецком, русском и кыргызском. А для обеспечения безопасности туристов и общественного порядка ежедневно задействованы более 5000 милиционеров и свыше 1000 добровольных народных дружинников.

По информации Службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, на базе Бостеринского айыльного отделения милиции ОВД Иссык-Кульского района создан временный оперативный штаб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, выставлены передвижные посты ГУОБДД на автодорогах "Кордай (Казахстан) – Бишкек", "Аэропорт Манас – Бишкек", "Северная объездная – Бишкек", "Бишкек – Балыкчы – Каракол", "Ош – Бишкек", "Ош - Чон-Алай", "Ош – Баткен", "Бишкек –Торугарт". Все - на служебном патрульном автотранспорте ГУОБДД с указанием бортовых номеров и телефонов доверия на кузове автомобиля.

Кроме этого, организовано сопровождение автотранспортных колонн, официальных делегаций и детей к местам отдыха и обратно.

Список ответственных сотрудников ОВД республики за обеспечением общественного порядка и безопасности туристов в летний туристический сезон 2022 года.

1. На всей территории республики 102

2. Колл центр Туристичекой милиции УВД Иссык-Кульской области на 4 языках, английский, турецкий, русский и кыргызский 0705 009 102

3. г.Бишкек Рахманов Гайратбек Гуламутдинович начальник СОБ ГУВД г.Бишкек 0557144003

4. Чуйская область Атантаев Эрлан Муканович начальник СОБ ГУВД Чуйской области 0550739909

5. г.Ош Молдобаев Сейитбек Исраилович начальник СОБ УВД г.Ош 0708242307

6. Ошская область Шералиев Салмоорбек Турдубаевич начальник СОБ УВД Ошской области 0772008228

7. Таласская область Каратаев Марлис Кутманбекович заместитель начальника СОБ УВД Таласской области 0703848438

8. Иссык-Кульская область Таабалдиев Мирбек Токтобекович заместитель начальника СОБ УВД Иссык-Кульской области 0701880444

9. Нарынская область Абдыгул уулу Капар заместитель начальника УВД Нарынской области 0703181093

10. Баткенская область Сатыбалдиев Равшанбек Мансурович начальник СОБ УВД Баткенской области 0550000037

11. Джалал-Абадская область Жусупов Алмазбек Алымбаевич заместитель начальника СОБ УВД Джалал-Абадской области 0777911515

12. Туристическая милиция, г.Бишкек Туралиев Нурсултан Талантович Командир взвода туристической милиции УПСМ по ГУВД г.Бишкек 0706600030

13. Туристическая милиция, г.Ош Дуйшенали уулу Алмаз Командир взвода туристической милиции ПСМ ОПСМ по УВД г.Ош 0559002334