На Иссык-Куле для туристов работают круглосуточные колл-центры на 4 языках

Во время летнего туристического сезона на Иссык-Куле работают круглосуточные колл–центры туристической милиции на 4-х языках: английском, турецком, русском и кыргызском. А для обеспечения безопасности туристов и общественного порядка ежедневно задействованы более 5000 милиционеров и свыше 1000 добровольных народных дружинников.

По информации службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, на базе Бостеринского айыльного отделения милиции ОВД Иссык-Кульского района создан временный оперативный штаб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения выставлены передвижные посты ГУОБДД на автодорогах Кордай (Казахстан) – Бишкек, Аэропорт "Манас" – Бишкек, Северная объездная – Бишкек, Бишкек – Балыкчы – Каракол, Ош – Бишкек, Ош - Чон-Алай, Ош – Баткен, Бишкек –Торугарт. Все - на служебном патрульном автотранспорте ГУОБДД с указанием бортовых номеров и телефонов доверия на кузове автомобиля.

Кроме этого, организовано сопровождение автотранспортных колонн, официальных делегаций и детей к местам отдыха и обратно.

Список ответственных сотрудников ОВД республики за обеспечением общественного порядка и безопасности туристов в летний туристический сезон 2022 года.

1. На всей территории республики "102".

2. Колл-центр туристской милиции УВД Иссык-Кульской области на 4-х языках - английском, турецком, русском и кыргызском: 0705 009 102.

3. г.Бишкек - Рахманов Гайратбек Гуламутдинович, начальник СОБ ГУВД г.Бишкека: 0557144003.

4. Чуйская область - Атантаев Эрлан Муканович, начальник СОБ ГУВД Чуйской области: 0550739909.

5. г.Ош - Молдобаев Сейитбек Исраилович, начальник СОБ УВД г.Ош: 0708242307.

6. Ошская область - Шералиев Салмоорбек Турдубаевич, начальник СОБ УВД Ошской области: 0772008228.

7. Таласская область - Каратаев Марлис Кутманбекович, заместитель начальника СОБ УВД Таласской области: 0703848438.

8. Иссык-Кульская область - Таабалдиев Мирбек Токтобекович, заместитель начальника СОБ УВД Иссык-Кульской области: 0701880444.

9. Нарынская область - Абдыгул уулу Капар, заместитель начальника УВД Нарынской области: 0703181093.

10. Баткенская область - Сатыбалдиев Равшанбек Мансурович, начальник СОБ УВД Баткенской области: 0550000037.

11. Джалал-Абадская область - Жусупов Алмазбек Алымбаевич, заместитель начальника СОБ УВД Джалал-Абадской области: 0777911515.

12. Туристская милиция, г.Бишкек -Туралиев Нурсултан Талантович, командир взвода туристской милиции УПСМ по ГУВД г.Бишкек: 0706600030.

13. Туристская милиция, г.Ош Дуйшенали уулу Алмаз, командир взвода туристской милиции ПСМ ОПСМ по УВД г.Ош: 0559002334.