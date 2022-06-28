Диетолог дала советы по питанию в жару

Диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в интервью с Nation News дала советы по питанию в жару.

Специалист призывает отказаться от употребления алкоголя, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи. Также она порекомендовала не злоупотреблять хлебобулочными изделиями, маслами и орехами.

По словам врача, в жару в рацион следует добавить ягоды, зеленых овощей, легкие сорта мяса, в также рыбу и любые морепродукты. Она также рекомендует употреблять достаточное количество воды.

Специалист также говорит, что в летний период не нужны горячие супы и борщи. Предпочтение лучше отдать супам-пюре в холодном состоянии и холодным летним супам, которые помогают улучшить состояние кишечника.