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Диетолог дала советы по питанию в жару

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- Айжан Мамбеталиева
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Диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в интервью с Nation News дала советы по питанию в жару.

Специалист призывает отказаться от употребления алкоголя, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи. Также она порекомендовала не злоупотреблять хлебобулочными изделиями, маслами и орехами.

По словам врача, в жару в рацион следует добавить ягоды, зеленых овощей, легкие сорта мяса, в также рыбу и любые морепродукты. Она также рекомендует употреблять достаточное количество воды.

Специалист также говорит, что в летний период не нужны горячие супы и борщи. Предпочтение лучше отдать супам-пюре в холодном состоянии и холодным летним супам, которые помогают улучшить состояние кишечника.


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URL: https://www.vb.kg/419823
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