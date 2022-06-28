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Женщина похудела на 51 килограмм и воссоединилась с любовью юности

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- Жан Алиев
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Весившая 127 килограммов жительница Великобритании воссоединилась с любовью юности спустя 43 года разлуки, обрела счастье и сбросила 51 килограмм. Об этом сообщает "Лента.ру" с ссылкой на Daily Mirror.

58-летняя Джули Матлоу и 57-летний Марк Харрис встречались, когда им было по 14 лет. Отношения продлились недолго и они потеряли связь на десятилетия. За это время бывшие возлюбленные создали семьи, в которых родились дети и появились внуки.

Женщина рассказала, что вышла замуж в 17 лет, но спустя время развелась с супругом и в одиночку воспитывала четверых детей. С возрастом британка начала набирать вес, и в 2021 году он достиг 127 килограммов. Это отражалось на здоровье - врачи предупреждали ее о возможных сбоях в работе печени и риске возникновения диабета. Несмотря на серьезную угрозу, она не могла найти мотивацию, чтобы похудеть. Все изменилось после того, как ее в социальной сети нашел Харрис.

Мужчина признался, что все 43 года помнил о подруге юности. Он решился связаться с ней, когда переживал трудный период и боролся с депрессией. В итоге помощь оказалась взаимной: британка начала правильно питаться и худеть, а психологическое состояние Харриса значительно улучшилось.

Старые знакомые стали добрыми друзьями, и теперь они проводят много времени вместе: кормят уток в парке, ездят на природу, играют на музыкальных инструментах и поют.


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URL: https://www.vb.kg/419824
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новости мира, в мире
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