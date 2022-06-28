Житель Южной Каролины сорвал джекпот, воспользовавшись советом из телешоу

Житель американского штата Южная Каролина выиграл в лотерею 100 тысяч долларов - мужчина воспользовался методом, увиденным в одном из телешоу. Об этом сообщает Fox 29.

Американец решил поставить эксперимент, посмотрев телешоу. В программе рассказывалось о том, как изменились образ жизни и внешность у победителей лотереи. Мужчина захотел проверить предложенный по телевидению способ игры и разбогател.

Участники шоу советовали тратить по 25 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов в течение трех месяцев. Американец воспользовался рекомендацией и уже в первую же неделю выиграл 500 долларов. На седьмой же неделе он сорвал джекпот и получил 100 тысяч долларов.

Получив выигрыш, победитель сразу купил машину. Он рассказал, что продолжит еженедельно покупать лотерейные билеты, так как эксперимент должен длиться три месяца.