Погода
$ 80.31 - 81.31
€ 84.80 - 85.80

Бишкек криминальный. Суд оштрафовал похитительницу велосипедов

90  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

35-летняя бишкекчанка, незамужняя и безработная, нашла для себя легкий способ заработка.

Сначала Т.О случайно оказалась поздним вечером на лестничной площадке десятиэтажного жилого дома по улице Абдрахманова и обратила внимание на "бесхозный" детский велосипед.

"Он был в хорошем состоянии, - объясняет гражданка Т.О. – Я взяла его и продала таксисту".

Стоил велосипед 6 тысяч сомов.

В следующий раз Т.О. шла на дело, уже вооружившись ножницами для резки металла. Поздним вечером целенаправленно вошла в другой элитный многоэтажный дом по улице Исанова и пошла по этажам в надежде найти еще какой-нибудь велосипед.

Теперь ей попался не детский, а взрослый велосипед стоимостью 30 тысяч сомов. Т.О. аккуратно срезала трос, которым он был привязан, а после на Ошском рынке продала двухколесное средство передвижения другому таксисту.

27 июня Первомайский районный суд приговорил Т.О. в общей сложности к полутора годам лишения свободы и 40 часам общественных работ. Применил пробационный надзор сроком на один год и освободил от наказания, обязав официально устроиться на работу, чтобы больше не было необходимости воровать. Кроме того, с Т.О. взыскано 36 тысяч сомов в счет возмещения материального вреда потерпевшим.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419828
Теги:
приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан, криминал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  