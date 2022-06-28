Бишкек криминальный. Суд оштрафовал похитительницу велосипедов

35-летняя бишкекчанка, незамужняя и безработная, нашла для себя легкий способ заработка.

Сначала Т.О случайно оказалась поздним вечером на лестничной площадке десятиэтажного жилого дома по улице Абдрахманова и обратила внимание на "бесхозный" детский велосипед.

"Он был в хорошем состоянии, - объясняет гражданка Т.О. – Я взяла его и продала таксисту".

Стоил велосипед 6 тысяч сомов.

В следующий раз Т.О. шла на дело, уже вооружившись ножницами для резки металла. Поздним вечером целенаправленно вошла в другой элитный многоэтажный дом по улице Исанова и пошла по этажам в надежде найти еще какой-нибудь велосипед.

Теперь ей попался не детский, а взрослый велосипед стоимостью 30 тысяч сомов. Т.О. аккуратно срезала трос, которым он был привязан, а после на Ошском рынке продала двухколесное средство передвижения другому таксисту.

27 июня Первомайский районный суд приговорил Т.О. в общей сложности к полутора годам лишения свободы и 40 часам общественных работ. Применил пробационный надзор сроком на один год и освободил от наказания, обязав официально устроиться на работу, чтобы больше не было необходимости воровать. Кроме того, с Т.О. взыскано 36 тысяч сомов в счет возмещения материального вреда потерпевшим.