В Бишкеке поезд насмерть сбил парня

В дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека поступило сообщение о том, что под поезд попал человек. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского УВД.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, где по приезде были получены предварительные данные, что гражданин К.Б., 2004 года рождения, не обратил внимания на сигнал приближающегося поезда. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло предотвратить трагедию.

Парень был доставлен в больницу, где не приходя в сознание скончался от полученных травм.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района Бишкека, назначены необходимые экспертизы.