Бишкек криминальный. В столице осудили пару, грабившую приезжих

Некий приезжий гражданин продал в Бишкеке машину за 4 с половиной тысячи долларов. 800 долларов отдал в медицинский центр за операцию, остальные деньги держал при себе, когда прибыл на автовокзал. Там, на автовокзале, встретил странную женщину неопределенного возраста, которая призналась ему, что давно ничего не ела.

Бишкекский гость отвел даму в кафе и накормил. После еды она сказала, что очень замерзла, и попросила купить водки. Гость вместе с дамой пошел к ближайшему супермаркету, где на него неожиданно напали, скрутили, отобрали деньги (3 тысячи 550 долларов) и дорогой телефон...

Из нескольких нападавших милиции удалось поймать только двоих – парочку сожителей. Даме 52 года, ее возлюбленный на 14 лет моложе.

А.Э. рассказывает так:

"В тот день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, я играл в карты с друзьями. Подошли ребята и сказали, что моя сожительница пошла в сторону магазина с неизвестным мужчиной. Я решил пойти за ними; увидев их вместе, приревновал ее. Я подошел к потерпевшему вместе с тремя парнями, чтобы узнать, что он хочет от от моей девушки, а он начал нам дерзить, в связи с чем его ударил рядом стоящий парень. Потерпевший упал, и я отобрал у него 500 долларов США и 500 сомов. Телефон и документы не отбирал, кто забрал остальное – не знаю. Деньги поделили с друзьями, а что осталось - потратил на свои нужды".

Версия сожительницы, Г.Д.:

"В тот день в зале ожидания автовокзала я ждала А.Э. Ко мне подошел какой-то мужчина и предложил покушать вместе. Я согласилась, мы покушали, и он предложил сходить в магазин "Фрунзе" за водкой, а потом вместе отдохнуть. Когда мы выходили из магазина, у входа нас ждал А.Э. Он и трое парней отвели в сторону потерпевшего. О чем они разговаривали, я не знаю и денег у потерпевшего не видела".

Версия следствия и суда:

19 января 2022 года Г.Д. на автовокзале познакомилась с потерпевшим. У них завязался разговор, в ходе которого потерпевший попросил показать, где здесь можно поменять доллары. Г.Д. привела его к пункту обмена валют, увидела пачку долларов – и тут же сообщила об этом своему сожителю.

Дальше сожители действовали уже по предварительному сговору между собой и пока неустановленными следствием парнями.

Потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму 310 тысяч 999 сомов. Сумма значительная. Ущерб потерпевшему до сих пор не возмещен.

Действия А.Э. органами досудебного производства были квалифицированы по статье 206 Уголовного кодекса Кыргызской Республики как грабеж, т.е. открытое завладение чужим имуществом в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. С этой квалификацией согласился и суд.

Относительно квалификации действий Г.Д. суд отметил, что она сама лично не применяла насилие в отношении потерпевшего.

А.Э. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Г.Д. приговорили к двум годам лишения свободы (с применением пробационного надзора).