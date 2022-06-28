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В Индии мужчина съел укусившую его ядовитую змею

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- Асия Канаева
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В Индии мужчина съел ядовитую змею, которая его укусила Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на Nation Herald India.

49-летний житель округа Банда в штате Уттар-Прадеш Матабадал Сингх работал в поле, когда на него напала змея. Мужчина не растерялся и зарубил ее, разделал на куски и проглотил. За медицинской помощью Сингх не обращался.

Близкие, увидев кровавые следы на одежде Матабадала и узнав, что произошло, все-таки отвезли его в медицинский центр. Позже Сингха перевели в окружную больницу. Врачи оценивают состояние необычного пациента как стабильное.


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URL: https://www.vb.kg/419839
Теги:
Индия, в мире
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