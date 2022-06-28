В Баткене начато строительство учебно-лечебного комплекса имени Ахунбаева

Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 июня, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область заложил капсулу под строительство здания учебно-лечебного комплекса Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева в городе Баткене.

Глава государства, выступая перед местным населением, отметил важность и значимость события для соотечественников, проживающих в Баткенской области.

По словам Садыра Жапарова, сегодня начинается строительство учебно-лечебного комплекса Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева. Этот центр будет построен как многопрофильная лечебно-диагностическая больница, оснащенная современным оборудованием, рентген- кабинетом, УЗИ, МРТ, ЭКГ. Кроме того, будут построены конференц-зал на 200 мест, общежитие на 200 мест для студентов и дневной стационар, рассчитанный на 500 мест. По завершении учебно-лечебного комплекса будет трудоустроено 90 медицинских специалистов. Ориентировочная стоимость проекта, финансируемого за счет бюджета КГМА, составляет 603,5 миллиона сомов. На строительство общежития иностранными инвесторами выделено почти 93 миллиона сомов, кроме того, стоит обязанность оснастить современными медицинскими аппаратами на 100 млн сомов.

"Такие комплексы должны строиться по всему Кыргызстану. Даст Бог, в центре каждой области будут подобные студенческие городки. Наряду с улучшением инфраструктуры в областях также необходимо заботиться и о здоровье граждан. Придерживаясь этой цели, мы начинаем с Баткенской области как с самой молодой. Прежде всего одной из главных задач данного комплекса будет забота о здоровье местного населения и подготовка специалистов", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил надежду на то, что строительство такого современного учебно-лечебного комплекса вдохновит медицинских работников Баткена, и выпускники данного центра пополнят ряды врачей.

Президент пожелал, чтобы в будущем этот комплекс служил баткенской земле и стал источником успеха и здоровья. Пусть Баткен станет гнездом знаний для молодежи, жаждущих получить научные знания.

После закладки капсулы Садыр Жапаров побеседовал с собравшимися местными жителями, которые подняли вопросы относительно развития социально-экономического положения, инфраструктуры региона.

Вместе с тем жители поблагодарили главу государства за оказанное внимание и поддержку их региона, а также за ощутимое повышение зарплат, пособий.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Баткенской области уделяется и впредь будет уделяться особое внимание со стороны государства. Все силы, объем ресурсов, выделяемые государством, направляются на решение национальных целей и задач.

В завершение встречи президент Садыр Жапаров дал представителям соответствующих государственных структур и органов местного самоуправления ряд поручений для решения озвученных вопросов.