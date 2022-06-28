Погода
$ 80.31 - 81.31
€ 84.80 - 85.80

В Посольстве Турции заявление Чолпонбека Абыкеева назвали неуместным

405  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство Турецкой Республики распространило пресс-релиз, касающийся заявления Чолпонбека Абыкеева о работе казино в Турции.

"Внутриполитические дискуссии об открытии казино в Кыргызстане являются внутренним делом Кыргызстана. Приводить Турцию в качестве примера в этом направлении в политических дискуссиях и информировать кыргызскую общественность о том, что в Турции открыты казино, считается неуместным. Казино в Турции были закрыты в 1996 году по решению правительства", - сообщает диппредставительство Турецкой Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419849
Теги:
казино, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  