В Посольстве Турции заявление Чолпонбека Абыкеева назвали неуместным

Посольство Турецкой Республики распространило пресс-релиз, касающийся заявления Чолпонбека Абыкеева о работе казино в Турции.

"Внутриполитические дискуссии об открытии казино в Кыргызстане являются внутренним делом Кыргызстана. Приводить Турцию в качестве примера в этом направлении в политических дискуссиях и информировать кыргызскую общественность о том, что в Турции открыты казино, считается неуместным. Казино в Турции были закрыты в 1996 году по решению правительства", - сообщает диппредставительство Турецкой Республики.