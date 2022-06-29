Всеафганский совет старейшин созовут в Кабуле 29 июня

Всеафганский совет старейшин (Лойя джирга) будет созван в столице страны Кабуле в ближайшую среду. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал Kabul News, на который ссылается ТАСС.

По его данным, принять участие в заседаниях приглашены более 3 тыс. представителей из всех регионов Афганистана. Предполагается, что Всеафганский совет старейшин будет работать три дня.

Как ранее заявил официальный представитель пришедшего к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, "совет будет проведен по просьбе ряда афганских богословов". Он добавил, что в предстоящей общеафганской встрече "примут участие богословы и старейшины из каждой провинции и района страны".

Kabul News также информировал, что дискуссии в ходе собрания старейшин, возможно, будут транслироваться по радио, но никаких телевизионных репортажей с заседаний Лойя джирги не предусмотрено.

В начале июня заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани сообщил, что "политическая комиссия "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) работает над планом созыва афганского собрания для консультаций и обмена мнениями по некоторым вопросам". Последний раз Лойя джирга созывалась в Афганистане в августе 2020 года, за год до прихода к власти в Кабуле радикального движения.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а на следующий день огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Источник: asiaplustj.info