Балбак Тулобаев про директоров школ: Пришло время с ними бороться

Депутат Балбак Тулобаев ответил на критику директоров школ. Свое мнение по этому поводу он оставил на своей странице в соцсети.

"Народ, директоры бишкекских школ передали мне горячий привет!

Уважаемые директора вначале посмотритесь в зеркало, прежде чем говорить на счет меня. Не все, но многие из вас откуда взяли дорогие машины, дома и квартиры за границей. В этом году вам подняли зарплату, но до этого более 20 лет вам удавалось пить кровь народа. Не учителя, а именно директоры школ. Школами вы распоряжались как своей собственностью. Сколько родителей заявляло о взятках, которые вы получали. Напишите об этом открыто, говорил я им, но страх за своих детей пересиливал. Жалею, что мне пришлось мало поработать на посту мэра Бишкека, а так бы дошел до вас. Все ваше имущество надо проверить.

Обращаюсь ко всем родителям, не бойтесь, пишите мне о всех фактах вымогательства. Пришло время с ними бороться. Всех проверим. Из-за них наша система образования стала слабой. Городкую систему образования пусть правительство возьмет в свои руки.

С меня они хотят через суд взыскать 1 млрд сомов. Жду, но вы посмотрите на их уровень. Они даже не читают законов", - написал он.