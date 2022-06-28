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Балбак Тулобаев про директоров школ: Пришло время с ними бороться

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Балбак Тулобаев ответил на критику директоров школ. Свое мнение по этому поводу он оставил на своей странице в соцсети.

"Народ, директоры бишкекских школ передали мне горячий привет!

Уважаемые директора вначале посмотритесь в зеркало, прежде чем говорить на счет меня. Не все, но многие из вас откуда взяли дорогие машины, дома и квартиры за границей. В этом году вам подняли зарплату, но до этого более 20 лет вам удавалось пить кровь народа. Не учителя, а именно директоры школ. Школами вы распоряжались как своей собственностью. Сколько родителей заявляло о взятках, которые вы получали. Напишите об этом открыто, говорил я им, но страх за своих детей пересиливал. Жалею, что мне пришлось мало поработать на посту мэра Бишкека, а так бы дошел до вас. Все ваше имущество надо проверить.

Обращаюсь ко всем родителям, не бойтесь, пишите мне о всех фактах вымогательства. Пришло время с ними бороться. Всех проверим. Из-за них наша система образования стала слабой. Городкую систему образования пусть правительство возьмет в свои руки.

С меня они хотят через суд взыскать 1 млрд сомов. Жду, но вы посмотрите на их уровень. Они даже не читают законов", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/419858
Теги:
школа, Бишкек, Балбак Тулобаев
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