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В Бишкеке где-то засуха, а где-то - потоп

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- Ольга Новгородцева
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Музей Михаила Фрунзе когда-то утопал в цветах. Вокруг него на клумбах росли розы, бил фонтан с восточной стороны здания... Сейчас аномальная жара сделала свое черное дело: клумбы остались только у входа, на улице Фрунзе. Цветы на этих клумбах еще живы и вроде бы более-менее регулярно поливаются. А все, что по другую сторону музея, превратилось в выжженную степь. Фонтан ржавеет и давно не подает признаков жизни.

Сотрудники "Зеленхоза" обещают будущей весной обратить внимание и на эту степь: сейчас цветы сажать поздно.

Растущие вокруг музея высоченные ели и сосны до весны рискуют не дожить. Если и доживут, то не все. Многие из них уже окончательно утратили "товарный вид", лишились хвои и заставляют вспомнить выражение о елках-палках. Елок, по сути, нет. Остались лишь палки.

Парадокс: совсем рядом, в районе цирка, 29 июня случился настоящий потоп. Вода вышла из переполненных арыков и залила тротуар и проезжую часть. Пешеходы передвигались чуть ли не вплавь, машины не тонули, но буксовали...

Так всегда: где-то густо, а где-то – пусто. Но нельзя ли как-то разобраться с водой и направить ее излишек туда, где ее больше всего не хватает?


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URL: https://www.vb.kg/419873
Теги:
вода, музей, Бишкек, Фрунзе
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