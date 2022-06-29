Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

Фильм "Аламан" будет бороться за призы кинофестиваля в Грузии

213  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фильм "Аламан" Ильгиз Шер-Нияза и Соронбека Тургунмаматова включен в конкурсную программу Mestia international short & mountain film festival. Кинофестиваль пройдет в Грузии с 17 по 21 августа.

О чем рассказывают зрителям авторы фильма? Кочевники с древности играют в аламан. Эта игра схожа с кок-бору. Бывает, что сотни всадников соревнуются за приз. Цель игры - отобрать тушу у толпы соперников и бросить ее перед "хозяином" (организатором игры). Обычно игру устраивают для того, чтобы получить благословение перед важными событиями. Для победителей же готовят ценные подарки. Национальная игра - это, конечно, хорошо, но не пришло ли время изменить политику и разорвать порочный круг, где каждый борется за должность или "трон", как в игре за тушу?

Международный фестиваль короткометражных и горных фильмов в Местии основан Центром культуры и искусств (NNLE) и режиссером и продюсером Хатуной Хундадзе. Фестиваль состоит из четырех секций. В первой демонстрируются короткометражные фильмы, созданные кинематографистами разных стран. Во второй - полнометражные фильмы, посвященные горной тематике. Есть секция ретроспективного показа грузинских короткометражек. А также специальная секция.

Напомним, что пятнадцатиминутный кыргызский фильм "Аламан" был снят в 2022 году. На прошедшем в июне X Форуме Молодого кино стран СНГ "Умут" лента получила приз национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Океева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419878
Теги:
Грузия, кино, фестиваль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  