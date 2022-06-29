Фильм "Аламан" будет бороться за призы кинофестиваля в Грузии

Фильм "Аламан" Ильгиз Шер-Нияза и Соронбека Тургунмаматова включен в конкурсную программу Mestia international short & mountain film festival. Кинофестиваль пройдет в Грузии с 17 по 21 августа.

О чем рассказывают зрителям авторы фильма? Кочевники с древности играют в аламан. Эта игра схожа с кок-бору. Бывает, что сотни всадников соревнуются за приз. Цель игры - отобрать тушу у толпы соперников и бросить ее перед "хозяином" (организатором игры). Обычно игру устраивают для того, чтобы получить благословение перед важными событиями. Для победителей же готовят ценные подарки. Национальная игра - это, конечно, хорошо, но не пришло ли время изменить политику и разорвать порочный круг, где каждый борется за должность или "трон", как в игре за тушу?

Международный фестиваль короткометражных и горных фильмов в Местии основан Центром культуры и искусств (NNLE) и режиссером и продюсером Хатуной Хундадзе. Фестиваль состоит из четырех секций. В первой демонстрируются короткометражные фильмы, созданные кинематографистами разных стран. Во второй - полнометражные фильмы, посвященные горной тематике. Есть секция ретроспективного показа грузинских короткометражек. А также специальная секция.

Напомним, что пятнадцатиминутный кыргызский фильм "Аламан" был снят в 2022 году. На прошедшем в июне X Форуме Молодого кино стран СНГ "Умут" лента получила приз национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Океева.