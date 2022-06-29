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Казахстан работает над созданием водно-энергетического консорциума ЦА

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- Светлана Лаптева
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Планируется разработка водохозяйственного баланса Сырдарьи и автоматизация межгосударственных гидросооружений. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикккали Брекешев, выступая на минувшей неделе на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе, передает МИА "Казинформ".

"Министерство на системной основе осуществляет работу по трансграничному сотрудничеству. Так, по Арало-Сырдарьинскому бассейну ведется работа над созданием водно-энергетического консорциума Центральной Азии, который позволил бы соблюсти баланс интересов всех стран, в том числе в энергетике, поливной воде и экологических нуждах Приаралья и Арала", - сказал Серикккали Брекешев.

Министр добавил, что в целях обеспечения справедливого вододеления планируется разработка водохозяйственного баланса Сырдарьи и автоматизация межгосударственных гидросооружений.

"По Жайык-Каспийскому бассейну предусмотрена синхронизация режимов работы гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации и Казахстана для того, чтобы обеспечить максимально возможные попуски, особенно в маловодные годы", - резюмировал Серикккали Брекешев.


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URL: https://www.vb.kg/419881
Теги:
вода, Казахстан, Центральная Азия
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