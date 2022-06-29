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На границе КР и РК сгорел автомобиль

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- Канат Кожоев
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В социальных сетях распространяется видео горящего на одном из приграничных КПП автомобиля.

На сегодня известно несколько случаев, когда на границе полностью сгорели два автомобиля. Первый инцидент произошел 4 июня, когда огнем был охвачен Volkswagen Passat. Случилось это на территории Кыргызстана. Второе ЧП произошло днем 7 июня при въезде в Казахстан. Автомашина Audi 80 подъехала к шлагбауму, и часовой поста заметил, что она начала дымиться.

Оба водителя сгоревших авто были из числа автомобилистов, занимающихся транспортировкой ГСМ через границу.

Еще один инцидент произошел в пункте приема ГСМ на территории Кыргызстана. Он полностью сгорел 11 июня.


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URL: https://www.vb.kg/419893
Теги:
граница, ГСМ, Казахстан, пожар, Кыргызстан
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