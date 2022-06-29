На границе КР и РК сгорел автомобиль

В социальных сетях распространяется видео горящего на одном из приграничных КПП автомобиля.

На сегодня известно несколько случаев, когда на границе полностью сгорели два автомобиля. Первый инцидент произошел 4 июня, когда огнем был охвачен Volkswagen Passat. Случилось это на территории Кыргызстана. Второе ЧП произошло днем 7 июня при въезде в Казахстан. Автомашина Audi 80 подъехала к шлагбауму, и часовой поста заметил, что она начала дымиться.

Оба водителя сгоревших авто были из числа автомобилистов, занимающихся транспортировкой ГСМ через границу.

Еще один инцидент произошел в пункте приема ГСМ на территории Кыргызстана. Он полностью сгорел 11 июня.