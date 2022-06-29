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Задержан начальник битумной ямы ДЭП № 38 Министерства транспорта КР

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Сотрудниками ГКНБ КР с поличным при получении денежных средств в сумме 60 тысяч сомов за незаконную продажу нефтяного продукта задержан начальник битумной ямы ДЭП № 38 Министерства транспорта КР А.Т.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, задержанный в целях личного обогащения на постоянной основе продавал битум, находящийся на балансе государства.

"Так, 27 июня 2022 года в ГКНБ КР с заявлением обратился гражданин КР Т.И.Д., житель города Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области с просьбой принять меры в отношении сотрудников ДЭП № 38 г.Таш-Кумыр Министерства транспорта КР, которые незаконно продают битум, находящийся на балансе государства. На момент обращения А.Т.Т. обещал Т.И.Д. реализовать 1 тонну битума за 60 000 сомов.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/419897
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог
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