Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

В Бишкеке продолжается демонтаж незаконных построек

86  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Инспекцией демонтирована точка продажи блинов в микрорайоне Тунгуч возле дома № 36. Пристройка к автомойке из пескоблока на ленточном фундаменте, возведённая по улице Алыкулова №11 общей площадью 30 м2 добровольно демонтирована владельцами.

За несоблюдение чистоты и порядка, по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" понесёт ответственность горожанин Сосновских В.

За выброс производственного мусора в неустановленном месте в жилмассиве "Кара-Жыгач" согласно части 2 статьи 115 ответит компания "Аалам строй". Сумма штрафа 23 тысячи сомов.

За загрязнение проезжей части дороги по части 2 статьи 177 наложен штраф на Жолдошбек у.Б. на сумму 7 тысяч 500 сомов.

Несмотря на факты, некоторые нарушители отказались признавать вину. Их дела направлены для рассмотрения административной комиссии для вынесения окончательного вердикта.

Дорогие горожане! По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419898
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  