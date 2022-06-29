В Бишкеке продолжается демонтаж незаконных построек

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Инспекцией демонтирована точка продажи блинов в микрорайоне Тунгуч возле дома № 36. Пристройка к автомойке из пескоблока на ленточном фундаменте, возведённая по улице Алыкулова №11 общей площадью 30 м2 добровольно демонтирована владельцами.

За несоблюдение чистоты и порядка, по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" понесёт ответственность горожанин Сосновских В.

За выброс производственного мусора в неустановленном месте в жилмассиве "Кара-Жыгач" согласно части 2 статьи 115 ответит компания "Аалам строй". Сумма штрафа 23 тысячи сомов.

За загрязнение проезжей части дороги по части 2 статьи 177 наложен штраф на Жолдошбек у.Б. на сумму 7 тысяч 500 сомов.

Несмотря на факты, некоторые нарушители отказались признавать вину. Их дела направлены для рассмотрения административной комиссии для вынесения окончательного вердикта.

Дорогие горожане! По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505".