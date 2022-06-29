Тилек Усупов: В АДС обрубили всякую связь с гражданским обществом

Если генсекретарь Антикоррупционного делового совета (АДС) Нурипа Муканова не знает, как общественная организация может совместно с правоохранительными органами противодействовать коррупции, то тогда зачем вообще она занимает эту должность. Об этом редакции vb.kg заявил директор общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, одной из главных функций этой организации как раз является профилактика и борьба с коррупцией.

- У нас в уставе есть положение, что мы можем заниматься тем, что не противоречит законом Кыргызской Республики. Поэтому мы работали и работаем в этом направлении. Кроме этого, мне хотелось бы узнать про ту стратегию по противодействию коррупции, которую они утвердили. Они говорят, что подготовили отчет о проделанной работе, но где он хранится, где с ним можно ознакомиться? Мы готовы сотрудничать с АДС, мы ни в коем случае не принижаем усилия Нурипы Мукановой в этом направлении. Но критерии, которые они выставили для общественных организации для вступления в АДС, обрубают всякую связь с гражданским обществом. Помимо этого, по сей день никто не может найти адрес и телефон АДС. То что никто не может с ними связаться и дать свои советы, а также провести совместные акции - это их серьезный недочет", - заявил Усупов.