Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

Тилек Усупов: В АДС обрубили всякую связь с гражданским обществом

254  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Если генсекретарь Антикоррупционного делового совета (АДС) Нурипа Муканова не знает, как общественная организация может совместно с правоохранительными органами противодействовать коррупции, то тогда зачем вообще она занимает эту должность. Об этом редакции vb.kg заявил директор общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, одной из главных функций этой организации как раз является профилактика и борьба с коррупцией.

- У нас в уставе есть положение, что мы можем заниматься тем, что не противоречит законом Кыргызской Республики. Поэтому мы работали и работаем в этом направлении. Кроме этого, мне хотелось бы узнать про ту стратегию по противодействию коррупции, которую они утвердили. Они говорят, что подготовили отчет о проделанной работе, но где он хранится, где с ним можно ознакомиться? Мы готовы сотрудничать с АДС, мы ни в коем случае не принижаем усилия Нурипы Мукановой в этом направлении. Но критерии, которые они выставили для общественных организации для вступления в АДС, обрубают всякую связь с гражданским обществом. Помимо этого, по сей день никто не может найти адрес и телефон АДС. То что никто не может с ними связаться и дать свои советы, а также провести совместные акции - это их серьезный недочет", - заявил Усупов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419900
Теги:
борьба, коррупция, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  