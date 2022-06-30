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Жительница Великобритании сдает своего мужа в аренду

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- Асия Канаева
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Жительница Великобритании зарабатывает, сдавая своего мужа в аренду. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщину зовут Лаура Янг. Она рассказала, что такая идея пришла ей в голову после прослушивания подкаста о мужчине, который занимается сборкой мебели и зарабатывает этим на жизнь. Лаура подумала, что таким же способом может зарабатывать и ее муж Джеймс, который хорошо справляется с ремонтными работами.

Янг создала сайт под названием "Найми моего рукастого муженька" и написала об этом в социальных сетях. Женщина получила много откликов. Люди писали, что строители не берутся за такую мелкую работу, либо просят оплату в несколько раз больше.


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URL: https://www.vb.kg/419901
Теги:
Великобритания, в мире
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