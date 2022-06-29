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В Канте на железнодорожных путях совершен наезд на девочку

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 27 июня в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение по факту наезда на пешехода на железнодорожных путях, расположенных в Ысык-Атинском районе.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, где по приезде ими был обнаружен труп Ж.Т., 2009 года рождения. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.

В ходе до следственных мероприятий было установлено, что указанная несовершеннолетняя девочка проживала со своей бабушкой. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками милиции были обнаружены блокнот указанной несовершеннолетней девочки, в котором были описаны ее взгляды на жизнь.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419902
Теги:
ГУВД, Кант, Чуйская область
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