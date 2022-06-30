В ледниках Тибета обнаружены древние вирусы и неизвестные виды бактерий

Китайские ученые обнаружили в ледниках Тибета древние вирусы и почти тысячу неизвестных видов бактерий. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи собрали снег и лед с тибетских ледников, растопили их и обнаружили в талой воде 968 видов бактерий, 98 процентов из которых никогда ранее не встречались. До этого ученые нашли во льду, которому 15 тысяч лет, несколько неизвестных древних вирусов.

Когда тибетские ледники начнут таять, микроорганизмы смогут попасть в ручьи и реки густонаселенных районов Индии и Китая. У современных растений, животных и людей нет иммунитета к древним вирусам и бактериям, а вызванные ими заболевания могут стать смертельными. В настоящий момент ученые планируют изучить микробы, чтобы понять, насколько они опасны.