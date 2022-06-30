Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

ГНС изъяла более 13 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

293  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками прокуратуры на территории рынков в Бишкеке, Джалал-Абаде и Таласе выявили торговые точки, реализующие контрафактные сигареты. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Было изъято 13 тысяч 573 пачки сигарет без акцизных марок зарубежного производства (Keno, Fast, Manchester, Mond, Oris, Prezident, Capital). По предварительным данным, изъятая продукция завезена на территорию страны контрабандным путем.

В отношении предпринимателей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.

Налоговая служба призывает предпринимателей, реализующих сигаретную продукцию, воздержаться от приобретения с целью дальнейшей реализации табачных изделий без акцизных марок.

Граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет, а также алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками просят обращаться в местный налоговый орган или звонить по номерам: 116 или 0(312)66-39-25.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419910
Теги:
ГНС, Джалал-Абадская область, контрабанда, Талас, Бишкек, акциз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  