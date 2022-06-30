Турецкая компания может начать управлять аэропортами Оша и Бишкека

В течение двух недель может быть подписано соглашение о передаче аэропортов в Бишкеке и Оше конгломерату турецких компаний YDA Group. Об этом на заседании парламента объявил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, Кыргызстан при поддержке IFC проводил конкурс по отбору управляющей компании для аэропорта "Манас" в Бишкеке. Во время визита потенциальных инвесторов выяснилось, что стороны не смогли договориться по ряду вопросов.

"Сегодня мы ведем переговоры с YDA Group. Объем инвестиций от компании за два года составит 450-501 миллион долларов. На эти средства должны отремонтировать взлетно-посадочные полосы, построить здания новых аэровокзалов и грузового терминала", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что компания готова выполнить весь объем работ за 24 месяца. В случае нарушения этого условия кабмин готов расторгнуть договор.

"Мы предложили управлять аэропортами 50 на 50 и прибыль тоже делится пополам", - сказал Акылбек Жапаров.