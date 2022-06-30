Газета "Шелковый путь. Культурное развитие" помогла в лечении Асии и Амиры

Газета "Шелковый путь. Культурное развитие" внесла свой вклад в лечение маленьких Асии и Амиры. Коллектив издания передал собранные китайскими предпринимателями и самой редакцией деньги отцу девочек Юсупу Мейсанову.

Напомним, что девочкам Асие и Амире был поставлен диагноз "Талассемия". Им необходимо провести сложные операции в Турции. Стоимость операций для обеих девочек - 220 тысяч долларов.

Как рассказал их отец Юсуп Мейсанов, на сегодняшний день удалось собрать сумму, которой хватит только на одну операцию. Мужчина продолжает искать средства на дорогостоящее лечение.

Газета "Шелковый путь. Культурное развитие" организовала благотворительную ярмарку и обратилась к предпринимателям. В результате удалось собрать более 3 миллионов сомов.