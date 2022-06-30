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Ветеран Великой Отечественной войны Касмалы Осмонов отмечает 100-летие

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- Анастасия Карелина
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Ветеран Великой Отечественной войны Касмалы Осмонов отмечает 100-летие. Заместитель главы Ленинского района по социальным вопросам Айзада Джунусова навестила уважаемого жителя столицы и поздравила с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Айзада Джунусова вручила ветерану поздравительную папку от имени главы Ленинского района и материальную помощь, пожелала здоровья, выразила огромную благодарность за его героические боевые подвиги.

Касмалы Осмонов награжден десятками медалей. Он воевал на Белорусских и Украинских фронтах, принимал участие в боях за освобождение Варшавы, Венгрии, Польши, Праги.


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URL: https://www.vb.kg/419919
Теги:
ВОВ, юбилей, мэрия
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