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Из "Манаса" в Бишкек теперь можно доехать на комфортабельном экспрессе

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- Анастасия Карелина
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Добраться из "Манаса" в Бишкек или уехать из столицы в аэропорт больше не будет проблемой. Теперь сделать это можно не только на такси или личном автомобиле, но и на комфортабельных экспрессах.

Двенадцать микроавтобусов уже вышли на маршруты. Они будут курсировать из аэропорта "Манас" в Бишкек и обратно круглосуточно с интервалом в полчаса. Микроавтобусы проезжают по центральным улицам с конечной остановкой в южных микрорайонах. Узнать их можно по надписи "Go bus" на борту. Отличительная черта экспрессов - повышенный комфорт для пассажиров. Стоимость проезда в экспрессе – 150 сомов.

Также под брендом "Go bus" планируется запустить большие автобусы из Бишкека до Каракола. Они будут осуществлять несколько рейсов ежедневно.

"Go bus" - проект Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике. Среди других - строительство по всему Кыргызстану сети RestPoint – точек отдыха, юрточных глэмпингов (мест для отдыха на природе класса "люкс"), восстановление курортов и здравниц и многое другое.


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URL: https://www.vb.kg/419920
Теги:
туризм, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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