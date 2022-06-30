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На Иссык-Куле ученики избили завуча школы по воспитательной части

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- Асия Канаева
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В Джети-Огузском районе группа школьников избила заместителя директора школы по воспитательной части. В УВД Иссык-Кульской области vb.kg этот факт подтвердили.

19 июня в милицию из больницы поступило сообщение, что к ним доставлен гражданин с травмами. В медицинское учреждение с заявлением обратился 25-летний завуч. Он рассказал, что был избит учениками средней школы села Саруу. Пострадавшего госпитализировали. Была назначена судмедэкспертиза.

По словам пострадавшего завуча, причиной его избиения стал тот факт, что он не отпустил учеников 10 класса на экскурсию.

Факт избиения был зарегистрирован в журнале учета информаций по статье 280 "Хулиганство" УК КР. Возбуждено уголовное дело. По делу задержали пять 17-летних юношей. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419931
Теги:
избиение, Иссык-Кульская область, УВД
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