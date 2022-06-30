Аскарбек Джаныбеков: Деньги на капремонт водных объектов выделяются вовремя

На 2022 год для проведения ремонтно-восстановительных работ на государственных водохозяйственных объектах, находящихся на балансе Службы водных ресурсов, предусматривается выделение денежных средств в размере 1 млрд сомов. Об этом во время пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков.

"На эти средства планируется произвести ремонт 183,1 км каналов, бетонирование 77,4 км каналов, механизированная очистка 712,1 км каналов, ремонт 619 гидротехнических сооружений, 340 гидрометрических постов, 105 насосных станций, 28 скважин, ремонт и очистка 14 бассейнов суточного и декадного регулирования, 9 водохранилищ, а также ремонт и механизированная очистка 276,8 км коллекторно-дренажной сети.

Для структурных подразделений Службы водных ресурсов, в том числе для 7-ми главных и 40 районных управлений водного хозяйства, 4 управлений водохранилищ из республиканского бюджета по статье "капитальный ремонт" в январе профинансировано 162,4 млн сомов, в марте профинансировано 361,1 млн сомов, а 26-го апреля профинансировано 100,7 млн сомов. Что составило 60% от предусмотренного.

На эти средства на 27 июня 2022 года произведен ремонт каналов протяженностью 114,5 км, бетонирование каналов 25,2 км, механизированная очистка 681,4 км каналов, 518 гидротехнических сооружений, 301 гидрометрических постов, 101 насосных станций, в том числе замена 44 насосных агрегатов, произведена механизированная очистка 45,0 км коллекторно-дренажных сетей.

Согласно плана капремонта водохозяйственных объектов Службы водных ресурсов на 2022 год ремонтно-восстановительные работы на ирригационных объектах продолжаются и будут завершены к 25 декабря 2022 года.

Планом на 2021 год на ремонтно-восстановительные работы было предусмотрено 258,5 млн сомов. На 27 июня 2021 года было выделено 146,6 млн сомов, на эти средства выполнены ремонт и механизированная очистка каналов 239,5 км, ремонт 287 гидротехнических сооружений, 149 гидрометрических постов, 56 насосных станций, в том числе замена 3 насосных агрегатов, произведена механизированная очистка 25,2 км коллекторно-дренажных сетей", - сказал глава Минсельхоза.