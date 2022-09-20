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Кыргызстанцы возмущены, что депутаты вызвали врачей в ЖК для сдачи крови

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- Бактыгуль Акжолова
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Пользователи интернета оставляют недовольные комментарии о том, что депутаты ЖК вызвали бригаду врачей в здание парламента, чтобы сдать кровь на донорство.

"Сколько времени и ресурсов было задействовано для этой процедуры. Теперь надо вызвать беженцев туда, чтобы депутаты могли, не отходя от рабочего места, выдать гумпомощь, которую они купят на наши налоги", - пишут пользователи.

"1)Простой народ возле Республиканского центра крови в Бишкеке. Большая очередь желающих сдать кровь для пострадавших в результате конфликта на границе. Все часами стоят и ждут.

2) Депутаты. Сдают кровь в здании ЖК. Боятся, что устанут в очередях стоять. Вдруг устанут, и, не дай бог, голова закружится", - возмущаются кыргызстанцы.

"Около Центра крови очередь из тысячи людей, которые пришли сдать свою кровь для пострадавших в Баткене. А депутаты-чычкаки вызвали к себе медиков, чтобы, не дай бог, их ножки не устали во время выстаивания очередей, либо не хотят стоять рядом с простыми смертными... Тяжелые для страны минуты показывают, кто - герой, а кто - враг народа...", - рассуждают блогеры.


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URL: https://www.vb.kg/419937
Теги:
сдача крови, социальные сети, Жогорку Кенеш, Депутат
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